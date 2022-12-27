В Казани начали проектировать вторую ветку метро до РКБ и микрорайона М14

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В Казани приступили к проектированию второй ветки метро от станции «Дубравная» к Деревне Универсиады, РКБ и соципотечному микрорайону М-14, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции по итогам 2022 года.



По генплану-2040 планировалось продлевать метро в сторону Квартала. Предполагалось, что станция «Дубравная» станет конечной и на ней будут встречаться первая и вторая линии. Теперь его будут строить в сторону.

В настоящее время АО «Казметрострой» строит первые четыре станции второй линии от проспекта Победы до нынешней «Дубравной». На 2023 год запланированы работы на 11 млрд рублей. Сколько на это пойдет средств из регионального бюджета, пока не уточняется.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В сентябре стало известно, что в Казани ведется разработка проекта по размещению станции метро возле Детской республиканской клинической больницы в продолжение от существующей станции «Дубравная». Основной пересадочной станцией после введения в эксплуатацию новой ветки казанского метрополитена станет «Яшьлек». Она построена под эти цели.

В октябре на продолжение строительства новой ветки метрополитена было получено около 10,5 миллиарда из требуемых 39,9 миллиарда рублей.



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Маргарита Головатенко