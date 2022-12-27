В Татарстане в начале 2023 года примут закон о консультативном органе взамен Конституционного суда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госсовет Татарстана в январе-феврале 2023 года планирует принять закон о создании консультативного органа, к которому перейдет часть функций упраздненного Конституционного суда республики. Об этом сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин на брифинге во вторник:



— Это будет конституционная палата или конституционный совет, как рекомендует федеральный закон, но у него не будет полномочий судебного органа, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики в октябре 2022 года. Решение принято в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», который предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.

Депутаты Государственного совета республики на 39-м заседании проголосовали за прекращение полномочий судей Конституционного суда РТ.

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Маргарита Головатенко