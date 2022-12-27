«Наварили» 40 млн на ошибке в приложении: в Челнах за кражу у банка посадили шестерых

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Сегодня прокуратура РТ сообщила о приговоре по делу о масштабной дистанционной краже средств из банка. Используя ошибку мобильного приложения, семь татарстанцев с мая по август 2019 года смогли похитить более 40 млн рублей, поделился с «Реальным временем» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.



Согласно приговору, подсудимые знали об ошибке в программном обеспечении банка и решили использовать ее. Ошибка заключалась в том, что на дебетовых картах баланс пользователя мобильного приложения отображался в двойном размере. Злоумышленники открывали счета с нулевым балансом, клали на них определенную сумму, а затем переводили ее на другие счета в двойном размере.

Вину в суде фигуранты признали частично.

Шестеро были наказаны реальными сроками от 1 до 4 лет в колонии общего либо строгого режима. Седьмой обвиняемый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор еще может быть обжалован.