Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю по сути являются угрозами физического устранения главы российского государства, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.



— Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов, — сказал он.

Глава российского МИД напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере и выразил мнение, что там «совсем отбросили какие-либо приличия»:

— Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании), без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал шесть главных, по его мнению, итогов уходящего года — нацизм рядом, иллюзии закончились, мир захватила эпидемия русофобии. Экс-президент России перечислил важнейшие события и открытия 2022 года: Запад загнал себя в изоляцию, а Россия «не выживает, а живет», считает он, добавляя, что ядерного «апокалипсиса пока не будет».

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Маргарита Головатенко