Лукашенко заявил, что за «чаепитием» они с Путиным расставили все точки над «и»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что накануне они с президентом России Владимиром Путиным расставили точки над «и», окончательно согласовали многие вопросы, сообщает ТАСС.

— Мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над «и», — сказал Лукашенко.



Он также отметил, что согласованные вчера вопросы в дальнейшем доработают правительства двух стран.

— Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили. Поэтому я вас благодарю, — сказал белорусский лидер.

Фото: kremlin.ru

Ко всему прочему белорусский лидер также поблагодарил Путина за организованную для него экскурсию по Научно-исследовательскому испытательному центру подготовки имени Ю.А. Гагарина, которая состоялась 24 декабря.

— Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр. Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели, — выразил благодарность Лукашенко.



Накануне в Санкт-Петербурге начался неформальный саммит СНГ. В мероприятии участвуют лидеры девяти стран-членов содружества. Площадкой для переговоров служит библиотека имени первого президента России Бориса Ельцина.



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Антон Гаврилов