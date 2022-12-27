Ассамблее народов Татарстана присвоили консультативный статус в ООН

Ассамблее народов Татарстана присвоен консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Эксперты Всемирной организации отметили, что накопленный ассамблеей опыт, в том числе в области взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, с молодежными организациями, востребован на площадке ООН.

— За тридцатилетие своей деятельности Ассамблея народов Татарстана стала авторитетным участником общественно-политической жизни республики, увеличился состав национально-культурных организаций в ее составе, появились филиалы в муниципальных образованиях, активно работает молодежное крыло, которое уделяет особое внимание вопросам социокультурной адаптации иностранных студентов, — сказал председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что для Татарстана и всей страны в целом открылась новая площадка для взаимодействия с зарубежными коллегами, а потому ассамблея «сделает все, чтобы быть услышанными».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН присваивают неправительственным организациям, чей экспертный потенциал и накопленный опыт может быть востребован в мировом сообществе и апробирован в государствах-членах ООН. Неправительственные организации, имеющие такой статус, работают в самых разных областях, включая образование, здравоохранение, искоренение бедности, права человека, гендерное равенство, вопросы сохранения и развития культур и традиций народов и т.п.

Напомним, что история Ассамблеи народов Татарстана берет свое начало еще в 1992 году, когда при участии президента Татарстана Минтимера Шаймиев состоялся первый Съезд народов Татарстана. На нем приняли резолюцию о создании Ассоциации национально- культурных организаций (АНКО). Через 5 лет ассоциация получила бюджетное финансирование, а в 1999 году ей выделили Дом дружбы народов с государственным содержанием.

В 2007 году состоялся второй Съезд народов Татарстана. Тогда было принято решение «О преобразовании Ассоциации в «Ассамблею представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан (Ассамблею народов Татарстана)».

Отметим, что сейчас председателем совета Ассамблеи народов Татарстана является Фарид Мухаметшин. Он переизбрался на этот пост еще в феврале прошлого года.

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Айрат Назипов