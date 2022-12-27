Парк аттракционов на замену «Кырлаю» в Казани появится рядом с парком Победы — окончательное решение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (парк «Кырлай» в ноябре 2020 года)

Новый парк аттракционов, который в Казани решили построить после сноса «Кырлая», появится рядом с парком Победы в Ново-Савиновском районе. Как объявил мэр города Ильсур Метшин, решение окончательное.

Парк аттракционов «Кырлай» рядом с Казанкой снесли весной этого года. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети. Работы пока не ведутся, хотя два победителя конкурса на разработку лучшего проекта определены. Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что работы начнутся в ближайшее время.

Появление нового парка аттракционов анонсировали летом. Под него рядом с парком Победы определили участок площадью 13 га — в два раза больше территории бывшего парка «Кырлай»

В августе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые геодезические исследования территории под строительство нового парка в Ново-Савиновском районе Казани. Вместе с этим он обратил внимание, что предварительно необходимо провести общественные обсуждения, привлечь к ним необходимо экспертов и специалистов.



— В данном случае подобрали вариант, который, как мы уже говорили, и по масштабу вдвое больше будет, и по своей наполненности будет гораздо глубже, интереснее, то есть мы уже говорим не только о развлекательной части, учитывая, какая там интересная ландшафтная составляющая в этом парке <...> удивительное место, в общем-то, большая часть которого будет не тронута, будет такой парк для прогулок, в котором, в общем-то, по большому счету, ничего придумывать и делать не надо, там нужно привести в порядок. Президент [Татарстана] также сказал пригласить экологов, студентов и активистов, чтобы почистить все, — рассказывала подробности руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Она же сообщала, что сроки реализации проекта по строительству нового детского парка в Казани, который заменит «Кырлай», будут зависеть «от того, как пройдут общественные обсуждения на уровне Казанской городской думы.

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Татьяна Демина