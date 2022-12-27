Сделка по продаже «Открытия» банку ВТБ завершена

Сделка по продаже банка «Открытие» ВТБ завершена, ЦБ вышел из капитала банка, сообщает пресс-служба Банка России.

— Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме, — сказано в сообщении.

В соответствии с договором о реализации Центробанк передал 100% акций «ФК Открытие» банку ВТБ.

22 декабря Банк России сообщил, что заключил с ВТБ договор о продаже банка «Открытие». Независимый эксперт оценивал рыночную стоимость банка в диапазоне 328—374 млрд рублей. Акции ПАО Банк «ФК Открытие» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,8 млрд рублей.

Стороны договорились, что право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.

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Маргарита Головатенко