Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Также глава государства запретил поставлять нефть иностранным физическим и юридическим лицам, если они будут использовать в контракте механизм фиксации предельной цены.

Указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Фото: официальный интернет-портал правовой информации



Российские власти регулярно предупреждали, что попытки Запада установить потолок цен на российские нефтепродукты не останутся без ответа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.



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Айрат Назипов