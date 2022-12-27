Зинэтула Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» — в третий раз

Главным тренером «Ак Барса» назначен Зинэтула Билялетдинов. Контракт подписан до конца сезона 22/23, сообщает пресс-служба казанского клуба.

— Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом, — прокомментировал назначение Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, после ухода Олега Знарка исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначили Юрий Бабенко. Он продолжит работать в клубе как ассистент.

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин считает, что Зинэтула Билялетдинов «способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче».

В 2004—2011 и 2011—2019 годах Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера «Ак Барса». Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.

Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» летом 2022 года. Его назначили советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.



В тренерский штаб Зинэтула Билялетдинов вернулся после ухода Олега Знарка. Он занял должность ассистента главного тренера.



— Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем [Знарком], — заявил Зинэтула Билялетдинов 4 декабря. Сколько продлится пребывание в тренерском штабе клуба, он не прогнозирует — «время покажет».

Напомним, «Реальное время» устраивало среди читателей опрос о том, кто должен стать главным тренером «Ак Барса». Лидером голосования стал Зинэтула Билялетдинов. Из 63 человек за него проголосовали 24 болельщика.



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Татьяна Демина