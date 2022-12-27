РФС перенес голосование по вопросу о выходе из УЕФА
Российский футбольный союз (РФС) решил перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РФС.
— Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК, — сказано в сообщении.
В пресс-службе также заявили, что голосование пройдет до 31 декабря этого года.
23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов.
Напомним, что Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнования после начала спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым