В Татарстане сократилось количество пожаров и число погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 22 декабря в Татарстане зарегистрировали 4 890 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 18%, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Сократилось и количество погибших на пожар — жертвами в 2022-м стал 121 человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Пострадали с начала текущего года 186 татарстанцев — на 7,92% меньше, чем в 2021-м.

Рафис Хабибуллин напомнил, что в новогодние каникулы в два раза увеличивается количество пожаров. С 30 декабря 2021-го по 10 января 2022-го в Татарстане произошло 142 пожара — погибли 8 человек, 13 получили различные травмы.

Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января.



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Татьяна Демина