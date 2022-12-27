Суд увеличил штраф экс-гендиректору «Зимней вишни» с 21 до 70 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Апелляционный суд увеличил сумму штрафа бывшему совладельцу и гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеславу Вишневскому с 21 то 70 млн рублей, сообщает ТАСС.



Так, ему назначили дополнительный штраф в размере десятикратной суммы взятки. В остальной части приговор оставили без изменений, сказал судья.

Вишневский дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя вишня» с нарушениями при реконструкции. В апелляционной жалобе гособвинение просило увеличить сумму штрафа до 70-кратного размера взятки, то есть до 490 млн рублей. Еще прокурор требовал арестовать имущество осужденного, в числе которого — недвижимость в Испании.

Адвокат в судебных прениях пояснил, что оснований для принудительного взыскания штрафа путем ареста имущества нет, поскольку его подзащитный намерен исполнить судебное решение добровольно.

Фото: 42.mchs.gov.ru

Пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился в марте 2018 года. В декабре 2021-го Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры фигурантам. Все они были приговорены к лишению свободы от 7 до 18 лет в колонии общего режима и к штрафу в 80 млн рублей. Среди обвиняемых оказались бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывший замначальника инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под ТЦ, Никита Чередниченко.

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Маргарита Головатенко