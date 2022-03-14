Итоги дня: удар по Донецку, Мариуполь освобождают от неонацистов, склады продукции в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 марта:
- В России первый день без Instagram. Роскомнадзор официально внес социальную сеть, принадлежащую компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Доступ к сайту Instagram.com ограничили по требованию Генпрокуратуры от 11 марта с полуночи 14 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания Meta заигралась с правилами и манипулированием. Это делает маловозможным ее работу в будущем в России.
- Песков сообщил, что Кремль пока не озвучивает предполагаемый срок окончания спецоперации на Украине. По его словам, президент РФ в ее начале дал указание Минобороны РФ воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, в том числе и Киева. Подробности — в материале «Реального времени».
- Украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате чего погибли двадцать человек. Еще десятки получили различные ранения, среди них есть дети. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете был кассетный заряд. Власти расценивают удар как теракт. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. В ведомстве указали, что украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.
- Тем временем, по данным Минобороны РФ, в пригородных районах Мариуполя ликвидированы практически все огневые точки неонацистов. Ликвидированы их основные силы на позициях в жилых кварталах по периметру города. В Минобороны России также сообщили, что в Харькове, Одессе и Николаеве националисты, угрожая физической расправой над членами семей, заставляют мужчин от 18 до 60 лет вступать в батальоны территориальной обороны.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в российско-украинских переговорах взята техническая пауза до вторника, 15 марта. По его словам, обсуждение продолжается. Технический перерыв организован для проведения дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева на переговорах должны приложить все усилия для того, чтобы организовать встречу лидеров Украины и России.
- Сенатор Александр Башкин сообщил, что российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. По его словам, причина такого решения — яркая антироссийская направленность работы ПАСЕ. Российская делегация не будет участвовать в работе комитетов и органов ассамблеи, а также в пленарных заседаниях.
- В Верховном суде РТ стартовали прения по делу Сергея Нейдерова, которого силовики считают «наместником» преступного мира республики. За выполнение организационно-распорядительных функций в криминальной среде и незаконный оборот оружия гособвинитель просит отправить обвиняемого в колонию строгого режима на 12,5 года со штрафом в 3 млн рублей. На следствии Нейдеров не отрицал хранение 42 патронов и пистолета калибра 9 мм, переделанного в боевой из сигнального, однако отказывался признавать себя лидером преступного мира. Подробности — в материале «Реального времени».
- Россия выполнит обязательство по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме, заверили власти. Чтобы исполнить государственные долговые обязательства по еврооблигациям, Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте в сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств зависит от ограничений санкциями правительства и Банка России.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group. Выяснилось, что при выгрузке товар в магазинах быстро скупают и в результате возникает искусственный ажиотаж. В розничной торговле не видят рисков по наличию продукции, поставщики в рамках контрактов поставляют все в срок. Особенно высокий спрос наблюдается на сахар, гречку и муку. Минниханов прокомментировал ситуацию с поставками сахара в республике, сообщив, что товар на складе есть, но его скупают, как только выгружают на полки.
- Также Минниханов посетил АО «Татхимфармпрепараты». После этого он поручил руководителям профильных министерств внести предложения по мерам поддержки производителей лекарств, в том числе на федеральном уровне.
- По словам Силуанова, примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению, подписанному главой Управления Роспотребнадзора по РТ, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта превышает 80%.
- В Москве с 15 марта отменяется масочный режим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в связи со стабильным улучшением эпидситуации с COVID-19. Кроме того, отменяется необходимость регулярного измерения температуры и установки разделительных перегородок на рабочих местах.
- Правительство России утвердило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами» в качестве мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. По потребительским кредитам установили лимиты: для граждан — 300 тысяч рублей, для ИП — 350 тысяч, по кредитным картам — 100 тысяч и по автокредитам — 700 тысяч.
- Банк России уведомил о планах изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют. Курс доллара ЦБ будет устанавливаться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30. Курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что крупные проекты метростроения в российских городах, в том числе и в Казани, продолжат со сдвигом сроков. Самый крупный объем строительства метро — в Москве. Здесь процесс вообще не останавливается. В Санкт-Петербурге тоже пока не планируют останавливать данную работу. В Нижнем Новгороде уже приступили к строительству «подземки».
- Также Хуснуллин заявил, что правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повысить. По его словам, в этом году в примерно 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка тех решений, которые были приняты в предыдущие годы.
- Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине. Он утверждает, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества. Также в министерстве заявили, что сообщения о просьбе РФ к Китаю на предоставление военной помощи для проведения специальной операции на Украине — дезинформация.
- Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил, что розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания. Мониторинг цен и самого наличия товаров первой необходимости как в федеральных, республиканских сетях, так и в городских магазинах с шаговой доступностью показал, что в первую очередь рост цен наблюдается в несетевых магазинах. Он призвал горожан не делать избыточных запасов, так как «все необходимые продукты и продовольствие в распределительных центрах имеются в достаточном количестве». Подробности — в материале «Реального времени».
- Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines — он разбился под Донецком 17 июля 2014 года, погибли 298 человек. Как заявила глава австралийского МИД, действия «дополнят национальные усилия Нидерландов, преследующих четырех подозреваемых в ответственности за крушение рейса MH17».
- Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Поправки позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и дают возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.
- Российские власти одобрили несколько изъятий из режима валютных ограничений. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила резидентам осуществлять операции по переводам денег в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов на эти цели не должен превышать размер соответствующего финансирования за предыдущий год.
- Правительство России продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки. Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка стартуют в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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