Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул

Правительство России утвердило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами» в качестве мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций, сообщает пресс-служба кабмина.



По потребительским кредитам установили лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, для ИП — 350 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей и по автокредитам — 700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам для Москвы установлен кредитный лимит в 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — 4 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн.

Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа получают на срок от одного до шести месяцев. Заемщики могут обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября текущего года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство также проинформировало, что Россия выполнит обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме.

Маргарита Головатенко