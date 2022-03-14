Россия выполнит обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг

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Россия выполнит обязательство по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме, сообщает пресс-служба правительства РФ.



Чтобы исполнить государственные долговые обязательства по еврооблигациям, Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте в сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств зависит от ограничений санкциями правительства и Банка России.

Если иностранный банк-корреспондент не исполняет платежное поручение, его отзовут. В этом случае обязательства будут осуществлены в следующем порядке:

Оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

В зависимости от того, где хранится сертификат выпуска еврооблигаций, Национальный кредитный депозитарий будет самостоятельно рассчитываться с кредиторами либо переводить средства на обычные счета лиц и счета иностранных кредитных организаций.

— У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств, — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Об исполнении обязательств банками-агентами по условиям эмиссий еврооблигаций Минфин будет информировать дополнительно.

Маргарита Головатенко