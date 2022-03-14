Китай потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

Китай потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине, сообщает «РИА Новости».

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» — задался вопросом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он утверждает, что военно-биологическая деятельность на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.

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Минобороны России ранее делало ряд заявлений о том, что в биолабораториях Украины проводились эксперименты, в том числе с образцами коронавируса. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения.

Маргарита Головатенко