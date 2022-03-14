Делегация России приостанавливает работу в ПАСЕ

Фото: council.gov.ru (на фото - Александр Башкин)

Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил ее член, сенатор Александр Башкин.

По его словам, причина такого решения — яркая антироссийская направленность работы ПАСЕ, пишет «РИА Новости». Российская делегация не будет участвовать в работе комитетов и органов ПАСЕ, а также в пленарных заседаниях, уточнил Башкин.

Напомним, на прошлой неделе МИД России заявил, что РФ больше не будет участвовать в Совете Европы. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что этот шаг предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также рассказал, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Кремле уточняли, что выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.

Татьяна Демина