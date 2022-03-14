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В Москве с 15 марта отменяется масочный режим

14:58, 14.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
В Москве с 15 марта отменяется масочный режим
Фото: Максим Платонов

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, пишет «РИА Новости».

Такое решение было принято в связи со стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом. Кроме того, отменяется необходимость регулярного измерения температуры и установки разделительных перегородок на рабочих местах.

— Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение, — написал он.

Мэр отметил, что отмена ограничений из-за COVID-19 поддержит бизнес, который находится под давлением из-за санкций.

Фото: sobyanin.ru

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что число заболевших коронавирусом по-прежнему снижается, за неделю оно упало еще на 41%. Но, несмотря на это, в республике пока не готовы пойти навстречу просьбам МСБ, в частности рестораторам и владельцам развлекательных заведений, и отменить ограничения на ночную работу заведений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВластьМедицина

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    ***
    Маски сброшены, господа!...
    ***
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    Анонимно 14 мар
    Отлично сказано
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  • Анонимно 15 мар
    Как интересно да?,масочный режим отменили,люди без масок в метро сидят,но сотрудники метрополитена в масках,как понять?
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