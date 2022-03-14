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Минниханов о поставках сахара: только успевают выгружать на полки, как уже все скупают

16:24, 14.03.2022 8
Минниханов о поставках сахара: только успевают выгружать на полки, как уже все скупают
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с поставками сахара в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Товар на складе есть. Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают, — отметил он.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение.

Сегодня Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group, который представлен в республике 777 магазинами «Пятерочка», 20 супермаркетами «Перекресток» и одним гипермаркетом «Карусель». Ему показали наличие товаров на складах, там представлено около 6 тысяч наименований продуктов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    масштабы самогонокурения трудно приставить.(
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  • Анонимно 14 мар
    Товаров на складе осталось на два месяца. Что потом?
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    Анонимно 14 мар
    сейчас есть на 2 меся, но ведь склады постоянно пополняются
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    Анонимно 15 мар
    Кем пополняются? Все контейнерные перевозки в страну остановлены на 98%
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    Анонимно 14 мар
    Не надо нагнетать
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  • Анонимно 14 мар
    вообще сахар - белый яд
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    Анонимно 14 мар
    Вот именно, как и соль
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    Анонимно 15 мар
    но совсем без соли невкусно. я, конечно, понимаю, что пачки соли (у меня одна полная еще завалялась) нашей семье на несколько недель хватит. Но то, что например в Перекрестке вместо соли 4-ый день пустая полка как-то пугает
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