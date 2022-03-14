Минниханов о поставках сахара: только успевают выгружать на полки, как уже все скупают

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с поставками сахара в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Товар на складе есть. Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают, — отметил он.



Фото: t.me/rustamminnikhanov

Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение.

Сегодня Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group, который представлен в республике 777 магазинами «Пятерочка», 20 супермаркетами «Перекресток» и одним гипермаркетом «Карусель». Ему показали наличие товаров на складах, там представлено около 6 тысяч наименований продуктов.

Татьяна Леухина