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Песков: Кремль не озвучивал предполагаемый срок окончания спецоперации

14:33, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Песков: Кремль не озвучивал предполагаемый срок окончания спецоперации
Фото: kremlin.ru

Кремль пока не озвучивает предполагаемый срок окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в начале спецоперации давал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, в том числе и Киева, передает ТАСС слова представителя Кремля.

Сейчас российские вооруженные силы не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также Песков сообщил, что властям неизвестно о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину.

Вчера Кадыров заявил, что подразделения чеченских силовиков находятся рядом с украинской столицей Киевом.

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что за время проведения спецоперации на Украине российские войска вывели из строя 3 920 объектов украинской военной инфраструктуры. Всего за сутки авиация ВКС РФ поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины. Все последние новости о спецоперации на Украине, реакция и последствия — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    Специальная операция на украине будет продолжаться до тех пор ,пока не будут уничтожены все бендеровские банд формирования и не будет уничтожена вся бендеровская биомасса...
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  • Анонимно 14 мар
    Спецоперация будет продолжаться,пока не будет свергнут антинародный бендеро-фашистский режим на украине.
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