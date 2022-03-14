Песков: Кремль не озвучивал предполагаемый срок окончания спецоперации
Кремль пока не озвучивает предполагаемый срок окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в начале спецоперации давал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, в том числе и Киева, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Сейчас российские вооруженные силы не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения.
Также Песков сообщил, что властям неизвестно о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину.
Вчера Кадыров заявил, что подразделения чеченских силовиков находятся рядом с украинской столицей Киевом.
Сегодня утром Минобороны России сообщило, что за время проведения спецоперации на Украине российские войска вывели из строя 3 920 объектов украинской военной инфраструктуры. Всего за сутки авиация ВКС РФ поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины. Все последние новости о спецоперации на Украине, реакция и последствия — в сюжете «Реального времени».
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