«Словесные интервенции» Ильсура Метшина: «Один на один никто не останется»

Власти Казани настойчиво и многократно призвали жителей не паниковать — товаров хватит на два месяца, резкого роста безработицы пока не будет

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани сегодня в свете резкого изменения векторов политики и экономики в России и мире за последние дни (чуть ли не каждый из которых приносит очередную неприятную новость и для Казани) ключевой стала попытка властей как-то успокоить горожан. «Словесными интервенциями» не допустить скупки товаров и роста безработицы. Там сообщили, что товаров в распределительных центрах столицы Татарстана достаточно для удовлетворения спроса в течение 1—2 месяцев, а критического роста оставшихся без работы пока не ждут. Впрочем, свои возможности зарабатывать стоит пересматривать уже сейчас. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Безусловно, нас ждут испытания, и важно сохранить спокойную голову, не поддаваться панике»



Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что федеральные и республиканские власти готовят беспрецедентный пакет мер по помощи предприятиям и производствам — к слову, третий по счету с начала пандемии. В него входит и льготное кредитование, и кредитные каникулы, субсидии, обнуление ставки НДС для некоторых отраслей.

— Есть уверенность, что оборонные и не только оборонные предприятия получат всю необходимую помощь от государства. Что позволит в это сложное время сохранить рабочие места и зарплаты. Но мы тоже не ждем у моря погоды. Был создан городской штаб, куда вошли наши ответственные руководители. Сейчас важно обеспечить устойчивость работы экономики Казани, поддержать импортозамещение, исключить дефицит продуктов, гарантировать социальную поддержку горожан. Важно понять и какие производственные цепочки оборвались, — заявил Метшин.

По его словам, сейчас власти проводят эту большую работу в режиме «реальных встреч», чтобы иметь достаточно точную картину в кратчайшие сроки. График совещаний с представителями промышленных предприятий и бизнесом Казани уже запланирован, и он «плотный». Метшин выразил сожаление, что «на плечи нам» лег далеко не первый кризис, в то же время, отметил он, есть и понимание того, как решать вызванные подобными кризисами вопросы.

Фото: kxn.ru

— Один на один никто не останется. Важно сохранять не только спокойствие, но и работать в два раза быстрее. Казань имеет большой запас прочности благодаря тому, что все последние годы у нас были федеральные и республиканские проекты, которые позволили нам привести в порядок жилой фонд, школы, дороги (на 80%), дворы, клубы, лагеря загородные. Модернизируем коммунальное хозяйство. Но, безусловно, нас ждут испытания, и важно сохранить спокойную голову, не поддаваться панике и отчаяния. Это вызов не только стране, но и миру. Надо понимать, что после каждой зимы приходит весна и лето. Никто не придет с волшебной палочкой и за нас не решит наши проблемы, — отметил мэр Казани.

Список городских мер поддержки обещают расширить

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в свою очередь рассказал, что городские власти будут решать вопросы, принимая свои меры поддержки. Прежде всего он напомнил о федеральной поддержке системообразующих предприятий, в частности по государственным гарантиям, необходимым для реструктуризации кредитов и получения новых субсидий на возмещение затрат. При этом потенциальным участникам программы уже не придется проходить стресс-тесты — пункт этот исключен для упрощения доступа к поддержке.

Целый ряд мер принят для ИТ-отрасли Казани: от ежегодной грантовой поддержки перспективных разработок отечественных компаний до льготного кредитования на обеспечение текущей деятельности и установления до конца 2024 года нулевой ставки налога на прибыль для аккредитованных мэрией Казани местных ИТ-компаний.

Также был создан отдельный пакет мер поддержки для МСБ. Он включает в себя мораторий на проверки до конца 2022 года, за исключением санитарных, ветеринарных, пожарных проверок и контроля за промышленной безопасностью. Автоматически продлены все лицензия и разрешения, сроки которых истекают до 31 декабря 2022 года. Для субъектов предпринимательства с кредитами вновь будут доступны кредитные каникулы.

— На сегодня утвержден перечень отраслей, представители которых в этом году смогут ими воспользоваться. Эта мера поддержки распространяется на тех заемщиков, чьи доходы упали более чем на 30%, а кредитный договор был заключен до 1 марта текущего года, — уточнил чиновник. — Воспользоваться мерой, что крайне важно, смогут и те заемщики, которые в ковидный период использовали это право.

Фото: kzn.ru

Планируется обнулить НДС для тех участников рынка, что строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (в том числе льготный НДС для владельцев гостиниц).

Среди финансовых мер Шакиров выделил продление компенсации банковских комиссий за использование системы быстрых платежей, льготные оборотные и инвестиционные кредиты для бизнеса (под ставку менее 15%), а также возобновление программы льготного кредитования по ставке до 8,5%. На республиканском уровне это программа выдачи микрозаймов «Старт», программа «Перезагрузка» по трехпроцентным займам и пр. Самозанятые также смогут воспользоваться микрозаймами «на любые обоснованные затраты».

Прежние муниципальные меры тоже в силе: бесплатные летние веранды, льготные муниципальные парковки, отсрочка по платежам и договорам рекламы. Муниципальные меры впоследствии обещают дополнить, «чтобы ни одна из категорий [бизнеса] не была лишена помощи».

Товаров в распределительных центрах Казани достаточно для удовлетворения спроса в течение 1—2 месяцев

Ситуация в торговле продолжает оставаться напряженной — как в части продовольственных, так и непродовольственных товаров, признался Ильдар Шакиров. Розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания. Мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в федеральных, республиканских сетях и в городских магазинах с шаговой доступностью показал, что в первую очередь рост цен наблюдается в несетевых магазинах (шаговой доступности).

— Поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме, запасов в распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса в течение одного-двух месяцев. Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечивают спрос на товары первой необходимости. Отдельные виды товаров, например сахар, в связи с повышенным спросом не всегда успевают вынести со склада, что приводит к их временному отсутствию на полках. Для избегания спекуляции в ряде торговых сетей введены ограничения по закупке товаров в одни руки, — отметил Шакиров.

По его словам, уже несколько дней в торговых сетях Казани фиксировался большой наплыв покупателей, которые запасались продуктами первой необходимости, прежде всего товарами длительного хранения (это крупы, сахар, макароны, консервы). Это приводило к последующему «спекулятивному росту цен». Чиновник призвал горожан не делать избыточных запасов, так как «все необходимые продукты и продовольствие в распределительных центрах имеются в достаточном количестве».

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин также заявил, что все необходимые продукты в городе есть. А ограничения по продаже товаров («прежде всего сахара, гречки») в одни руки вызваны, по его словам, только тем, что «не успевают фасовать товары эти наши ретейлеры».

— Я разговаривал с крупными сетями. У них сомнений никаких на данном этапе нет. Все основные продукты питания и потребления у нас отечественного производства. Есть татарстанские молокозаводы. Одним словом, запас прочности на данный момент есть, спокойный. На подъеме сельское хозяйство, продукция наших сельхозпроизводителей, фермеров, — отметил казанский градоначальник. — Не надо создавать панику и давать спекуляцию на эту тему. Проходили! И в локдаун [такое] проходили. На всю жизнь точно не закупишь! Это разгоняет только цены таким образом.

«Критического роста безработицы в Казани пока не прогнозируется»

Ильсур Метшин считает, что особого контроля требует рынок труда, с учетом того, что целый ряд иностранных компаний решили покинуть страну. Впрочем, он уточнил, почти все приняли решение продолжать платить зарплату в течение 2—3 месяцев. Это, уверен градоначальник, говорит о том, что «они тоже верят в лучшее». И хотя «политики ввели санкции — бизнес, он всегда про деньги, про то, чтобы развиваться».

Несмотря на это, вероятность роста безработицы в Казани высокая, признал Метшин. Судя по докладу главы ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимура Муллина, всего безработных на данный момент 3,8 тысячи человек, уровень не превышает 0,6% от численности рабочей силы. Причем 70% уволившихся делают это пока по собственному желанию.

Фото: kzn.ru

На рынке сегодня 22 тысячи вакансий, больше всего в строительстве, транспорте, производстве, торговле. Сегодня идет речь о временном закрытии 40 предприятий Казани, в том числе «Икеи» и «Макдональдса», а также их поставщиков. Но по их же предварительным планам, занятость пока будет сохранена, высвобождение рабочей силы не планируется. Еще по 345 предприятиям с иностранным капиталом проводится анализ.

— Критического роста безработицы в Казани пока не прогнозируется, — резюмировал Муллин.

Но Метшин отметил другое:

— Как будет дальше развиваться ситуация — никто не знает. Но мы планируем по подобию Москвы создать Центр специального кадрового переобучения. Чтобы работников одних предприятий перенаправлять в другие.



По словам казанского градоначальника, сегодня город по-прежнему нуждается в специалистах в целом ряде отраслей — от водителей трамваев до врачей, учителей и узких специалистов на предприятиях. Он признался, что за короткое время невозможно подготовить их, однако это «сигнал всем здравомыслящим нашим жителям».

Фото: Максим Платонов (архив)

— Надо пересматривать возможности, время зарабатывания «на воздухе» в «ТикТоке» и «Инстаграме» прошло («ТикТок» временно ограничил работу в РФ, «Инстаграм» был заблокирован по требованию Роскомнадзора, — прим. ред.). Это и повод родителям подумать о будущем детей и выпускников. У нас есть большой шанс для перезагрузки российской экономики. Никто розовой краской не предлагает красить события, но нам предстоит затянуть пояса и стать не просто сильнее, но и конкурентнее. Огромное поле для импортозамещения открыто. Но для этого нам всем надо упорно поработать, — заявил Ильсур Метшин.

