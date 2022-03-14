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В России одобрили несколько изъятий из валютных ограничений для резидентов

12:16, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В России одобрили несколько изъятий из валютных ограничений для резидентов
Фото: pixabay.com

Российские власти одобрили несколько изъятий из режима валютных ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила резидентам осуществлять операции по переводам денег в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов на эти цели не должен превышать размер соответствующего финансирования за предыдущий год.

Кроме того, разрешается проведение операций по зачислению на счета резидентов — физлиц за рубежом денег в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Физлицам разрешили осуществлять переводы, в том числе операции по конвертации денежных средств в валюте с открытых до 1 марта 2022 года в иностранных банках счетов на их же зарубежные счета.

На прошлой неделе Центробанк запретил кредитным организациям взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Также регулятор ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. Согласно правилам, юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тысяч и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

Татьяна Леухина
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