В России одобрили несколько изъятий из валютных ограничений для резидентов

Российские власти одобрили несколько изъятий из режима валютных ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила резидентам осуществлять операции по переводам денег в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов на эти цели не должен превышать размер соответствующего финансирования за предыдущий год.

Кроме того, разрешается проведение операций по зачислению на счета резидентов — физлиц за рубежом денег в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Физлицам разрешили осуществлять переводы, в том числе операции по конвертации денежных средств в валюте с открытых до 1 марта 2022 года в иностранных банках счетов на их же зарубежные счета.



На прошлой неделе Центробанк запретил кредитным организациям взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Также регулятор ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. Согласно правилам, юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тысяч и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.



Татьяна Леухина