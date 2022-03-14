Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки

Правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повысить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Нам, например, в этом году в порядка 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка тех решений, принятых в предыдущие годы. То есть для заемщика ставка не меняется… Мы понимаем, что это допнагрузка, но пока планы льготную ипотеку сохранить, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил о необходимости поддержки льготной ипотеки в рамках антикризисных мер. По его словам, отмена таких программ может привести к серьезным последствиям, таким как снижение спроса на жилье и остановка строительного процесса. В это же время в Татарстане застройщики временно ограничили продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строиться. Также в республике приостановили реализацию новых коммерческих проектов.



Татьяна Леухина