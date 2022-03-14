МИД КНР опроверг информацию о том, что Россия запрашивала военную помощь у Китая

Сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, — дезинформация. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

На прошлой неделе Китай призвал США публиковать данные о военных биолабораториях внутри страны и за рубежом. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что КНР призывает Россию и Украину к прямым переговорам. По словам главы китайского МИД, страны должны заняться ими, даже если они не будут проходить гладко.



Фото: wikimedia.org

Сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал американские власти объяснить военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, эта деятельность вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Татьяна Леухина