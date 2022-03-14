Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и дают возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Требования к ним должен определить Минтранс, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

5 марта Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, который включает в себя меры по поддержке авиакомпаний из-за санкций на период до сентября 2022 года. Ведомство предложило признать действующими на территории России сертификаты летной годности, разрешения на бортовые радиостанции, удостоверения о годности гражданских воздушных судов по шуму на местности или эквивалентные им документы, выданные в других странах, в том числе с истекшим сроком действия после 1 марта 2022 года.



Татьяна Леухина