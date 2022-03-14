В Татарстане есть товар на складах, однако в магазинах наблюдается искусственный ажиотаж

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил распределительный центр X5 Retail Group, который представлен в республике 777 магазинами «Пятерочка», 20 супермаркетами «Перекресток» и одним гипермаркетом «Карусель». В регионе компания управляет тремя распределительными центрами.



Президенту показали наличие товаров на складах, представлено около 6 тысяч наименований продуктов. Особенно высокий спрос наблюдается на сахар, гречку и муку. Сейчас основной поставщик — Заинский сахарный завод, он обеспечивает бесперебойную поставку.

При выгрузке товар в магазинах быстро скупают, и в результате возникает искусственный ажиотаж. В розничной торговле не видят рисков по наличию продукции, поставщики в рамках контрактов поставляют все в срок.

Соотношение товара на складах — 60% товары российского производства, 40% — импортные марки, товары которых производятся в России. 32% товаров на складах представлены производителями из Татарстана.

— Товар на складе есть. Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают. Поставщик — наш Заинский сахарный завод — будет и дальше бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это временное затруднение, — сказал Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров рассказал, что ситуация в торговле продолжает оставаться напряженной — причем как по продовольственным, так и непродовольственным товарам.

Несколько дней в торговых сетях Казани фиксировался большой наплыв покупателей, которые запасались продуктами первой необходимости, прежде всего товарами длительного хранения. Это приводило к последующему спекулятивному росту цен. Шакиров призвал горожан не делать избыточных запасов, так как «все необходимые продукты и продовольствие на распределительных центрах имеются в достаточном количестве».

Маргарита Головатенко