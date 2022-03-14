Песков высказался о возможном продолжении работы Meta в России

Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием. Это делает маловозможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы, — передает «РИА Новости» его слова.

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На прошлой неделе Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ. После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании по двум статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности». С сегодняшнего дня доступ к Instagram ограничен, Роскомнадзор официально внес соцсеть в реестр запрещенных сайтов.



Татьяна Леухина