«Я не считаю себя виновным»: Нейдер открестился от криминального престола в Татарстане

В прениях прокурор засветил показания о другом претенденте на «трон» и запросил для авторитета 12,5 года «строгача»

Фото: Ирина Плотникова

24 марта в Татарстане могут огласить первый приговор по «путинской» статье в УК — о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сегодня в суде завершились прения, в которых сторона обвинения потребовала для трижды судимого казанца Сергея Нейдерова 12,5 года колонии строгого режима, а он сам просил об оправдании. Ни один признанный «вор в законе», включая Романа Сычева, судом не допрашивался, однако из оглашенных показаний следовало — на место криминального «наместника» изначально выдвигался один из лидеров группировки «Перваки».

Подсудимый: «Осиновский как начал врать, так и врал»



60-летний Сергей Нейдеров был не слишком рад видеть в зале журналистов и дал понять, что ряд публикаций чреваты для него проблемами в семье. Под стражей ранее судимый механик ООО «Стройснабкомплект» находится с 23 марта 2021 года. Вину признает лишь в хранении пистолета и 42 патронов — под диванами и за батареей своего дома в деревне Кызыл-Байрак Верхнеуслонского района.

— Да, за хранение я готов понести наказание, — заявил сегодня Нейдеров Верховному суду РТ. — А за 210.1 [УК РФ] — я там участие не принимал, что еще могу сказать в свое оправдание... Нечего сказать. То, что я не совершал, я не совершал. Все это надуманное — Осиновский (Николай Кипров, он же Калек Осиновский, — прим. ред.) как начал врать, так до конца и врал. Половины и я не знаю — кто такие участвовали. Масленникова (Павла Масленникова ранее источники в МВД РТ называли лидером одной из зеленодольских группировок, — прим. ред.) вообще не знаю. Я не считаю себя виновным по 210.1 УК РФ.

Фото: Ирина Плотникова

Напомним, статья 210.1 о занятии высшего положения в криминальной среде появилась в Уголовном кодексе РФ по инициативе президента страны Владимира Путина. Она действует с 12 апреля 2019 года и предусматривает наказание для преступных иерархов от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

Нейдеров стал вторым, против кого силовики Татарстана возбудили дело по данной статье. Первым был Рашид Хачатрян, он же Рашид Джамбульский, дело которого в настоящее время также рассматривает Верховный суд республики, но там до финиша процесса пока далеко. Тогда как слушания по Нейдеру сегодня дошли до кульминации — судебных прений. Правда, перед этим передопросили эксперта МВД Татарстана, поскольку назначенная в 2022-м году экспертиза почему-то поступила в суд с данными о ее проведении на год раньше — в феврале 2021-го, хотя на тот момент Нейдеров даже не был задержан. Эксперт объяснил разницу в датах технической ошибкой.

Государственному обвинителю Руслану Губаеву понадобился без малого час, чтобы напомнить суть претензий к подсудимому, дать оценку ключевым доказательствам и предложить суду сроки наказания. Так по эпизоду с оружием прокурор запросил 2 года лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей, а по эпизоду с лидерством в криминальной среде — 12 лет и штраф в 3 млн рублей с последующим ограничением свободы на год.

Фото: Ирина Плотникова

По совокупности Губаев просил окончательно назначить Нейдерову 12,5 года колонии строгого режима со штрафом 3 млн 30 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.

Заметим, что в судебной практике дел по статье 210.1 УК РФ столь суровых приговоров пока не назначали даже «ворам в законе». Более того, часть представших перед судами авторитетов были оправданы.

Секретный свидетель рассказал о «взятке» положенцу

Гособвинитель считает вину подсудимого по обоим эпизодам полностью доказанной. Поскольку историю с оружием не оспаривает и защита, остановимся на главном эпизоде дела. По версии силовиков, еще в 2015-м на преступной сходке Нейдеров был назначен «положенцем» — так называемым криминальным наместником по Татарстану. А в апреле 2019-го, после криминализации организационно-распорядительной деятельности в преступной среде, не сложил полномочия.

Доказательством этого Губаев считает, в частности, показания самого обвиняемого на предварительном следствии. В апреле 2021-го Нейдеров рассказывал, что в 2015-м участвовал во встрече, на которой присутствовал Роман Сычев по прозвищу Сыч, о ее целях не знал. Получил предложение — присмотреть за местами лишения свободы, но отказался. Также Нейдеров сообщал — имел беседу с «вором в законе» Резо Бухникашвили (он же Пецо, ныне покойный, — прим. ред.) по ситуации с вымогательствами в свияжской колонии №5, рассказывал, что некие Боря и Костя были смотрящими за этой колонией.

Из приведенных обвинением показаний свидетеля Сиченкова следовало — Нейдеров лично приезжал в свияжскую колонию по вопросу о том конфликте и «решил вопрос с «положенцем за ИК-5 Борисом Авдиенко».

Прокурор напомнил суду показания трех засекреченных свидетелей, которые подтверждали версию обвинения по части «криминальных выборов» и отправления Нейдеровым полномочий: «действует от имени «вора в законе», следит, чтобы в преступном мире не было беспорядков и разногласий, и шло поступление в «общак». Один из допрошенных «анонимов» свидетельствовал, что лично обращался к «положенцу» Нейдерову за разрешением проблемных ситуаций в криминальной среде, за что передавал ему 150 тысяч рублей.

Объяснений передаче этой суммы не прозвучало — то ли деньги пошли на подкуп «положенца», то ли за его участие — в «общак». При этом тот же свидетель уточнил, что также сдавал деньги в «общак», и заверил — если бы после 2019-го Нейдеров потерял прежний статус в криминальной среде, то и сидельцев, и преступников на воле об этом бы проинформировали.

«Нейдеров долго не соглашался быть «ответственным» по Татарстану»

Николай Кипров, он же Калек Осиновский, на следствии дал подробные показания о том, каким образом Нейдеров стал «положенцем». Он свидетельствовал — прежний «ответственный по РТ» по прозвищу Мазоль (орфография сохранена, — прим. ред.) заявил самоотвод в связи с болезнью и снял с себя эти полномочия, в связи с чем в 2015-м году в гостевом комплексе «Дубай» под Казанью решали, кого назначить на это место.

— При решении вопроса Рома Сыч (Роман Сычев) обратился к нему (Кипрову), который предложил ему Альберта по кличке Бибик (вероятно, речь идет о лидере расколовшейся группировки «Перваки» Альберте Батрове — скончался в 2016-м, — прим. ред.), — свидетельствовал Кипров.

Однако Сычев эту кандидатуру не поддержал, а после долгих раздумий остановился на Нейдерове.

Фото: Ирина Плотникова

— Нейдер долго не соглашался быть «ответственным» по Татарстану», — уверял силовиков свидетель Кипров. После разговоров с собравшимися и раздумий согласился — «загрузился» за РТ», то есть должен был решать конфликты и все спорные вопросы. Правда, со слов свидетеля, на всех Нейдерова не хватало.

Одним из важных доказательств обвинения стала тетрадка, изъятая при обыске у его близкой знакомой. В ней силовики нашли записи рукой обвиняемого, которые специалисты оценили, как нелегальную бухгалтерию распоряжения общаком — с записями поступлений от криминальных группировок Казани и других городах республики. Запись «Игра» с указанием суммы гособвинитель со ссылкой на вывод специалиста объяснил доходом от азартных игр.

— Слова Нейдерова, что эти записи были связаны с коммерческой деятельностью по сбору автомобильных катализаторов, являются попыткой избежать ответственности. Простой анализ содержания свидетельствует — «Сухая», «Союз», «Мебелька», «Татары», «Дом обуви», "37 кв.», "38 кв.» являются названием группировок, — подчеркнул Руслан Губаев. — «Зеленодол», «Агрыз», «Нурлат», «Кукмор» — названия городов республики, «Славка 7 ка», «Двойка» обозначают места лишения свободы. Данные обозначения явно не могут быть субъектами предпринимательской деятельности.

Виновность Нейдерова, по мнению полиции и прокуратуры, подтверждают и его татуировки, оцененные экспертами:

погон в области левого плеча означает авторитет среди преступников

восьмиконечная звезда на предплечье левой руки говорит о статусе авторитетного вора

черный перстень на указательном пальце — знак «Зэка — отрицалы», враждебно настроенного к власти, силовикам, знак нарушителя режима содержания и отказчика от работ в исправительном учреждении

Засекреченный свидетель Чиликин рассказывал, что Нейдеров поменял смотрящего за «общаком насущным» — поставками чая, кофе, сигарет и конфет на «зону», посчитав, что прежний не справляется. А еще помог заинскому авторитету Кисаю решить проблему с лицами кавказской национальности, пользующихся покровительством «вора в законе» Вальтера, в нижнекамской колонии №4. «Нейдеров смог решить проблему», озвучил показания свидетеля прокурор.

Еще одним серьезным доказательством вины Губаев считает записи звонков подсудимого и его знакомых, сделанные оперативниками задолго до задержания Нейдерова. В частности? Нестеров в телефонном разговоре с Юзеевым (новым смотрящим за «общаком насущным») обсуждает смерть некоего парня, которого «Нейдеров закрепил за Сухой Рекой». Сам Нейдеров 25 марта 2020-го (за год до задержания) в беседе с Ковалевым дает указание, чтобы некий Рома вернул деньги некоему исполнителю строительных работ.

— Если деньги не отдаст, мы ему ноги выдернем, — предупреждает в том звонке ныне подсудимый.

Еще через шесть дней он же в разговоре с Захаровым упоминает о договоренности с Сычом (на тот момент находящимся в казанской колонии №2 — прим. ред.), что вопросы в местах лишения свободы тот будет решать сам, а на свободе это должен делать Нейдер.

— Дословно привожу беседу: «Сергей, я в системе пока, я сам тут все, ты давай на свободе», — сообщил в прениях Руслан Губаев.

А еще напомнил запись, сделанную в июне 2020-го, где Нейдеров сообщает Нестерову, что для решения вопроса по конфликту к нему приезжали участники казанских группировок «Суконовские» и «Высотовские».

— Приезжали потому, что он решает вопросы честно, — вновь процитировал слова обвиняемого прокурор.

Кроме того, в дело попали звонки в декабре 2020-го и феврале 2021-го: в первой Нейдеров требует от собеседника урегулировать конфликт без применения насилия, во втором — обсуждает с Гостевым конфликт на почве коммерческой деятельности последнего.

Защита: законопослушных голословно вписали в преступную иерархию

В свою очередь, адвокат Рустем Сафин просил полностью оправдать своего клиента по обвинению о лидерстве в преступной иерархии. Ключевой довод защиты — не доказана сама иерархия — то есть подчинении низших лиц преступной среды Нейдерову.

Фото: Ирина Плотникова

Сама по себе сходка — была она или нет — относится к событиям до начала действия статьи 210.1 УК РФ, то есть на тот момент занятие высшего положения в преступном мире преступлением не считалось. Именно поэтому, по мнению адвоката, обвинение строится на том, что делал Нейдеров после 12 апреля 2019 года:

разъяснил в кафе неустановленным лицам с криминальным статусом, что Роман Гостев должен вернуть столько денег, столько сколько взял

снял Сабирова с должности, обеспечивающей нелегальное поступление продуктов питания для профессиольных преступников в места лишения свободы, и поставил на эту должность Юзеева

в целях пресечения другого преступления обязал Павла Масленникова не применять насилие в отношении неких лиц — в этом случае, хоть и в благих намерениях, но прослеживается преступная иерархия, так как Масленников, согласно выводам обвинения, был лидером ОПГ».

«Разъяснил», «обязал», «назначил» — так охарактеризовал защитник действия Нейдерова по данным составляющим обвинения. И заметил — никакая преступная иерархия не прослеживалась бы, если бы те же действия совершались в отношении простых людей.

— Если бы Сергей Михайлович оказал влияние на обычного кредитора и культурно разъяснил, что должник должен вернуть столько, сколько брал, такое влияние подчинением в преступной иерархии никто бы не называл», — отметил Сафин, добавив — то же самое относится к Масленникову.

А дальше объяснил — почему защита не может согласиться с данным обвинением:

— Все фигуранты, на которых якобы оказывал влияние Серей Михайлович Нейдеров являются законопослушными гражданами. Голословно очернять людей, не имеющих к криминалу отношения, я считаю, недопустимо.

Фото: Ирина Плотникова

Далее адвокат подчеркнул — ему непонятно, каким образом органы следствия пришли к выводу, что Масленников является лидером ОПГ и вообще имеет отношение к массовой драке в Зеленодольске (на скамье подсудимых по делу о драке такого фигуранта нет — ред.) А еще непонятно, показаниями каких свидетелей был установлен криминальный статус лиц неустановленных лиц по взаимоотношениям с Гостевым.

Уже после заседания в разговоре с «Реальным временем», адвокат Сафин отметил — Масленников и Гостев не судимы. Тогда как представители преступной иерархии ниже ступени «вора» — «стремяги», «бродяги» и «авторы» должны быть пособниками либо участниками криминального сообщества.

На заседании защитник отметил, что эпизод с «кадровым назначением» Юзеева также не может считаться доказательством: «В суде установлено, что обращение от Нейдерова — больше не поставлять продукты питания в режимные учреждения Сабиров (прежний смотрящий за «общаком насущным») получил в феврале 2019-го — то есть до вступления «путинской» статьи в силу.

Также адвокат считает необоснованным обвинение на косвенных показаниях сотрудников МВД — лично не принимавших участие в сходке и разговорах тет-а-тет, и показаниях засекреченных свидетелей без указания источника их осведомленности. По версии защиты, главный свидетель обвинения Кипров в суде был вынужден солгать. Ну а объявленный свидетелем обвинения Роман Сычев на следствии показаний против Нейдерова не давал, а в суде вообще не допрашивался. Представители следствия просто не смогли обеспечить его явку, гособвинение ограничилось оглашением показаний.

Напомним, Нейдеров был задержан в день освобождения Сычева из казанской колонии. Последний никаких обвинений ввиду статуса «вор в законе» не получил, спешно выехал в Москву. Позднее источники «Реального времени» сообщали о его отъезде в Италию.

24 марта Верховный суд РТ предоставит обвиняемому Сергею Нейдерову право выступить с последним словом. Не исключено, что в этот же день будет оглашен приговор.