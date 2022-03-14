Австралия и Нидерланды через суд потребовали от РФ компенсации по делу о рейсе MH17

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек, сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.



В совместном заявлении главы МИД Австралии, премьер-министра страны и его заместителя, а еще генерального прокурора указано, что для привлечения России к ответственности будут использованы все доступные средства:

— Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свое участие в крушении рейса MH17 неприемлем, и правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости.

Как заявила глава австралийского МИД, действия «дополнят национальные усилия Нидерландов, преследующих четырех подозреваемых в ответственности за крушение рейса MH17», информирует ТАСС.

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель Международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Маргарита Головатенко