Прокурор запросил 12,5 года для криминального «положенца» по Татарстану

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде РТ стартовали прения по делу Сергея Нейдерова, которого силовики считают наместником преступного мира республики. За выполнение организационно-распорядительных функций в криминальной среде и незаконный оборот оружия гособвинитель просит отправить обвиняемого в колонию строго режима на 12,5 года со штрафом в 3 млн рублей, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



Напомним, санкция статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Прокурор сослался на целый букет доказательств. Так, один из четырех засекреченных свидетелей по делу рассказал — лично передавал Нейдерову 150 тысяч рублей за решение некоего криминального конфликта. Также доказательством стала тетрадка с записями обвиняемого, найденная при обыске квартиры его знакомой. Специалисты дали заключение: записи в тетради представляют собой нелегальную бухгалтерию «общака» — получение и выдачу средств криминальным авторитетом.

По версии обвинения, в 2015 году на преступной сходке в гостиничном комплексе «Дубай» под Казанью «вор в законе» Роман Сычев, он же Сыч, в результате «основанной на криминальных традициях процедуры» признал Нейдерова, он же Нейдер, «так называемым положенцем, за которым определена зона преступного влияния в пределах территории Татарстана».

Используя эту власть, последний в 2019-м назначил нового «смотрящего за «насущным общаком» (то есть ответственного за обеспечение сигаретами и едой отбывающих наказание и арестованных криминальных авторитетов, — прим. ред.), а в 2021-м разрулил конфликты зеленодольских и казанских группировок, полагают силовики.

На следствии Нейдеров не отрицал хранение 42 патронов и пистолета калибра 9 мм, переделанного в боевой из сигнального, однако отказывался признавать себя лидером преступного мира.

Сегодня его защитник Рустем Сафин просил об оправдании по статье о занятии высшего положения. Он утверждал — следствием не добыто доказательств, что лица, которым его подзащитный давал указания, являются нижестоящими лидерами преступной среды, а не законопослушными гражданами.

«Все это надуманное», — заявил суду сам Сергей Нейдеров о своем обвинении по статье 210.1 УК РФ.

Под стражей обвиняемый находится чуть меньше года.

Кого еще продвигали на пост «положенца» по Татарстану, и какие доказательства обвинения и защиты обсуждали сегодня в суде — в репортаже «Реального времени».