Прокурор запросил 12,5 года для криминального «положенца» по Татарстану
Сегодня в Верховном суде РТ стартовали прения по делу Сергея Нейдерова, которого силовики считают наместником преступного мира республики. За выполнение организационно-распорядительных функций в криминальной среде и незаконный оборот оружия гособвинитель просит отправить обвиняемого в колонию строго режима на 12,5 года со штрафом в 3 млн рублей, сообщает с заседания журналист «Реального времени».
Напомним, санкция статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Прокурор сослался на целый букет доказательств. Так, один из четырех засекреченных свидетелей по делу рассказал — лично передавал Нейдерову 150 тысяч рублей за решение некоего криминального конфликта. Также доказательством стала тетрадка с записями обвиняемого, найденная при обыске квартиры его знакомой. Специалисты дали заключение: записи в тетради представляют собой нелегальную бухгалтерию «общака» — получение и выдачу средств криминальным авторитетом.
По версии обвинения, в 2015 году на преступной сходке в гостиничном комплексе «Дубай» под Казанью «вор в законе» Роман Сычев, он же Сыч, в результате «основанной на криминальных традициях процедуры» признал Нейдерова, он же Нейдер, «так называемым положенцем, за которым определена зона преступного влияния в пределах территории Татарстана».
Используя эту власть, последний в 2019-м назначил нового «смотрящего за «насущным общаком» (то есть ответственного за обеспечение сигаретами и едой отбывающих наказание и арестованных криминальных авторитетов, — прим. ред.), а в 2021-м разрулил конфликты зеленодольских и казанских группировок, полагают силовики.
На следствии Нейдеров не отрицал хранение 42 патронов и пистолета калибра 9 мм, переделанного в боевой из сигнального, однако отказывался признавать себя лидером преступного мира.
Сегодня его защитник Рустем Сафин просил об оправдании по статье о занятии высшего положения. Он утверждал — следствием не добыто доказательств, что лица, которым его подзащитный давал указания, являются нижестоящими лидерами преступной среды, а не законопослушными гражданами.
«Все это надуманное», — заявил суду сам Сергей Нейдеров о своем обвинении по статье 210.1 УК РФ.
Под стражей обвиняемый находится чуть меньше года.
Кого еще продвигали на пост «положенца» по Татарстану, и какие доказательства обвинения и защиты обсуждали сегодня в суде — в репортаже «Реального времени».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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