В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 отдельных категорий граждан
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против коронавируса, соответствующее постановление подписала сегодня глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Согласно документу, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превышает 80%.
В связи с этим постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан утратило силу.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу заявил, то за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане снизился в 2,4 раза. План по охвату вакцинацией первой дозой препарата удалось выполнить на 100%.
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