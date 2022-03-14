Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 отдельных категорий граждан

08:47, 14.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 отдельных категорий граждан
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против коронавируса, соответствующее постановление подписала сегодня глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Согласно документу, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превышает 80%.

В связи с этим постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан утратило силу.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу заявил, то за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане снизился в 2,4 раза. План по охвату вакцинацией первой дозой препарата удалось выполнить на 100%.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    А что вакцинация была обязательной?
    Ответить
  • Анонимно 14 мар
    Ну правильно,на сегодня у страны есть более важные проблемы, чем ковид.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также