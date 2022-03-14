Хуснуллин заявил, что строительство метро в Казани и в других регионах продолжится со сдвигом сроков

Крупные проекты метростроения в Казани и других российских городах продолжат со сдвигом сроков. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Самый крупный объем строительства метро — в Москве. Здесь процесс вообще не останавливается. В Санкт-Петербурге тоже пока не планируют останавливать данную работу. В Нижнем Новгороде уже приступили к строительству «подземки».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Да, какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих, но базово в метростроении в основном все российское. По Челябинску — мы продолжаем работу с губернатором. По Красноярску сейчас оцениваем ситуацию по метро. В Казани метро продолжаем строить, — приводит «Интерфакс» слова Хуснуллина.

В марте стало известно о выделении 639,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные и прочие работы на участке от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова».



Татьяна Леухина