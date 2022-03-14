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Власти Казани призвали не скупать в панике товары первой необходимости — на складах их хватит на пару месяцев

11:20, 14.03.2022 3
Власти Казани призвали не скупать в панике товары первой необходимости — на складах их хватит на пару месяцев
Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров рассказал на «деловом понедельнике», что ситуация в торговле продолжает оставаться напряженной — причем как по продовольственным, так и непродовольственным товарам.

Розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания. Мониторинг цен и самого наличия товаров первой необходимости как в федеральных, республиканских сетях, так и в городских магазинах с шаговой доступностью показал, что в первую очередь рост цен наблюдается в несетевых магазинах.

— Поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме, запасов на распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса, и составляют — от 1 до 2 месяцев. Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечивают спрос на товары первой необходимости. Отдельные виды товаров, например сахар, в связи с повышенным спросом не всегда успевают вынести со склада, что приводит к их временному отсутствию на полках. Для избегания спекуляции в ряде торговых сетей введены ограничения по закупке товаров в одни руки, — сообщил Шакиров.

Он рассказал о том, что уже несколько дней в торговых сетях Казани фиксировался большой наплыв покупателей, которые запасались продуктами первой необходимости, прежде всего товарами длительного хранения — крупы, сахар, макароны, консервы, и это в первую очередь приводило к последующему спекулятивному росту цен. Шакиров призвал горожан не делать избыточных запасов, так как «все необходимые продукты и продовольствие на распределительных центрах имеются в достаточном количестве».

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин также заявил, что все необходимые продукты в городе есть. А ограничения по продаже товаров, «прежде всего, сахара, гречки», в одни руки вызваны, по его словам, только тем, что «не успевают фасовать товары эти наши ретейлеры».

— Я разговаривал с крупными сетями. У них сомнений никаких на данном этапе нет. Все основные продукты питания и потребления у нас отечественного производства. Есть татарстанские молокозаводы. Одним словом, запас прочности на данный момент есть, спокойный. На подъеме сельское хозяйство, продукция наших сельхозпроизводителей, фермеров, — отметил казанский градоначальник. — Не надо создавать панику и давать спекуляцию на эту тему. Проходили! И в локдаун [такое] проходили. На всю жизнь точно не закупишь! Это разгоняет только цены таким образом.

На прошлой неделе руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в республике фиксируется спрос на продукты, в частности на сахар и муку.

— Президент об этом проинформирован, он дал поручение организовать достаточное количество этих продуктов на полках магазинов, — заверила она. Она напомнила, что в Татарстане созданы две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они еженедельно мониторят цены в магазинах, а не ежемесячно, как раньше.

Сергей Афанасьев
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    Кто даёт эти рекомендации на цены не смотрят. На товар который лежит годами меняют цену со словами новая поставка. А эти так и будут говорить запасы есть, вместо введения контроля цен.
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    Анонимно 14 мар
    на такие магазины жалуйтесь в соответствующие службы! В Пятерочке такое не прокатит, а мелкие магазины у дома могут и поднять цены под таким предлогам сейчас
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    Анонимно 14 мар
    цены каждый год меняются, речь об искусственно созданном ажиотаже. на самом деле сахар не купить всю неделю.
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