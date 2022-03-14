Правительство продлевает программу кешбэка на детский отдых

Правительство России продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка стартуют в ночь с 30 на 31 марта, отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

С 15 марта и до 1 мая россияне смогут купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком. Условия программы остаются прежними. Подробнее о новых реалиях, с которыми столкнутся татарстанские путешественники, — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина