Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: новое дело против ПСО «Казань», очередные санкции против РФ, КГМУ проверит скандал с преподавателем

19:00, 31.01.2022
Итоги дня: новое дело против ПСО «Казань», очередные санкции против РФ, КГМУ проверит скандал с преподавателем
Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 31 января.

  • Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина вызвали в Следком на допрос. Утром против неустановленных лиц из руководства компании возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, руководство компании в 2019 году представило в налоговые органы декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами, в результате чего в последующем получило незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 172 млн рублей.
  • Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России. Власти королевства готовят план, по которому у людей и организаций будут заморожены активы, а лицам в списке запретят въезд на территорию страны.
  • Подобные санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников подготовила и администрация президента США Джо Байдена. Причем они также могут коснуться их жен и детей.
Фото vuzopedia.ru
  • В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) для проведения служебной проверки на предмет выяснения подробностей конфликта между преподавательницей и студенткой второго курса приказом ректора будет создана комиссия. Сегодня в соцсетях появилось обращение Даны Лоцких, в котором студентка рассказывает об инциденте, произошедшем при сдаче экзамена преподавателю Гульнаре Шаймардановой. По словам девушки, во время экзамена женщина раскритиковала ее внешность из-за перелома челюсти, произошедшего 2 года назад.
  • Решение касательно обращения о признании ЛНР и ДНР может быть принято на совете Госдумы 14 февраля. В январе депутаты от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что авторы этой инициативы не должны зарабатывать на ней политические очки. Кроме того, важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации.
  • Президент России Владимир Путин согласился с идеей создания должности замглавы ФСИН, который займется службой пробации. В Министерстве юстиции РФ подготовили законопроект о создании системы пробации, которая будет готовить заключенных (с их согласия) к выходу на свободу на основе индивидуальных программ, а также заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Он также одобрил идею заменить лишение свободы 100 тыс. осужденных на принудительные работы.
  • Также Путин произвел ряд кадровых назначений в руководстве Министерства внутренних дел. В общей сложности президент произвел девять назначений в руководстве МВД. Новых начальников в том числе получили главные управления на транспорте и по контролю за оборотом наркотиков, НЦБ Интерпола, Управления международного сотрудничества, УМВД по Ульяновской области, УВД по ЮВАО Москвы.
Фото kremlin.ru
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения в России локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 неактуален и не обсуждается. Также он прокомментировал данные Росстата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии. По его словам, причины еще предстоит анализировать, но главное это и дальше убеждать людей вакцинироваться.
  • Песков также сообщил, что Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Американские СМИ в последнее время публикуют много непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Эти сообщения приводят к истерике на Украине, где люди «чуть ли не фронтовые мешки собирают».
  • Эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот заявил, что США и страны НАТО должны учесть справедливую позицию России насчет возможного вступления Украины в альянс и отказаться от идеи членства Киева, чтобы не допустить военного конфликта. По его словам, ситуация остается напряженной, и возможная военная эскалация между Москвой и Киевом может перерасти в мировую войну. Он подчеркнул, что российская армия не отстает от НАТО и обучена намного лучше.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году на модернизацию ЖКХ будет выделено 20 млрд рублей. По его словам, отбор региональных проектов на получение финансирования обеспечит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Выделенные средства позволят обновить системы тепловодоснабжения и водоотведения, а также решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков.
Фото: Максим Платонов
  • В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий 1 февраля. По данным Гидрометцентра РТ, на территории республики, в том числе в Казани, с вечера 31 января прогнозируются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами 15—18 м/с, гололед. Завтра днем температура воздуха достигнет -3... +1 градуса. Сама неделя последнего месяца зимы в станет теплой — ожидается плюсовая температура, временами возможны осадки.
  • Приволжский райсуд Казани сегодня не приступил к оглашению приговора бывшему министру экологии и главе Буинского района Татарстана Агляму Садретдинову. Председательствующий по делу судья Тимур Зарипов может выйти из совещательной комнаты завтра. Вот уже почти 19 месяцев он находится в СИЗО. И в данный момент обвиняется в подстрекательстве к убийству 2003 года и четырех взятках начала 2000-х в размере 700 тысяч рублей.
  • Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы «угрожающее поведение» Москвы по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
  • В нижнекамской колонии №4 скончался 56-летний Гюльгусейн Наджафов, отбывающий срок в 9,5 года колонии за пожар с жертвами в казанском ТЦ «Адмирал». В марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019-го все 12 фигурантов дела получили реальные сроки — от 4,5 до 13 лет колонии. За время своей посадки Наджафов несколько раз подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении и замене остатка срока более мягким видом наказания.
Фото: «Реальное время»
  • В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных продуктов питания, пригодных для употребления. Депутаты предложили внести изменения в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и добавить статью «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления». Предлагается проводить экспертизу конфискованных продуктов.
  • Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что они не поддерживали и не поддержат снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет.
  • В Татарстане закрыли 10 школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На разобщение вывели классы в 252 школах. Полностью закрыли учебные заведения в Заинском (1 школа), Лаишевском (5), Мензелинском (3), Тетюшском (1) районах.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи спортсменам на Олимпиаде в Пекине. Республику в составе сборной Олимпийского комитета России представляют восемь человек: Данил Садреев, Христина Мацокина, Милена Быкова, Владислав Хадарин, Виктор Вайлд, Евгения Тарасова, Тимур Билялов и Дмитрий Воронков. Президент РТ также напомнил, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже на этой неделе, а церемония открытия пройдет 4 февраля.
  • На концерте в «Татнефть Арене» в Казани певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обратилась к охране с просьбой не трогать людей и дать им пройти к сцене. По ее словам, на концерте каждый волен делать что хочет — сидеть в кресле и просто слушать или же танцевать около сцены, иначе в нем нет смысла.
  • Начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов сообщил, что в Казани с начала зимнего сезона возбудили около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов, выдали 150 предписаний для устранения нарушений. Ведомство призвало водителей соблюдать правила остановки и стоянки, не оставлять автомобили на краю проезжей части в не предусмотренных для этого местах.
  • Здание, в котором располагается обанкроченное научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова», оценили в сумму почти в два раза меньше, чем его балансовая стоимость. Речь идет об объекте, расположенном в Казани по ул. Академика Павлова, 2а. Подробности — в материале «Реального времени».
  • В России бензин со средней стоимостью в 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в странах Европы в абсолютных цифрах. Самый дорогой бензин — в Нидерландах. При перерасчете на российскую валюту цена за литр составит 169,1 рубля. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция — в этих странах бензин стоит дороже 150 рублей. Много это или мало — смотрите в «цифрах дня».
Фото: «Реальное время»
  • В этом году Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с Google на базе молодежных центров республики планирует организовать молодежный хакатон в сфере креативных индустрий. Сейчас среди молодежи сформировался устойчивый тренд на профессиональную самореализацию в сфере креативных индустрий.
  • Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов также рассказал, что в республике планируют создать инклюзивный молодежный совет, который объединит молодых и активных людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предполагается, что совет будет работать над реализацией мероприятий по созданию необходимых условий для решения актуальных проблем, защиты прав и законных интересов. Также планируется повышение гражданской позиции и др.
  • Холдинг «Вертолеты России» поставил 6 вертолетов группе компаний «ПСБ Лизинг» в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). КВЗ отправил три санитарных «Ансата» и три Ми-8МТВ-1. Завершить контракт планируется в конце этого года. Вертолеты поставляются в рамках большого контракта на 66 машин, который был заключен прошлым летом на авиасалоне МАКС-2021. На текущий момент санитарная служба «Ростеха» получила уже 14 вертолетов по этому договору.
  • В Татарстане в тестовом режиме открывается новый межмуниципальный автобусный маршрут «Село Пермяки (Высокогорский район) — Казань». Автобусы будут отправляться ежедневно из Казани с автовокзала «Восточный» по ул. Аграрной, д. 8, недалеко от агропромышленного парка «Казань». Автобусы из села Пермяки будут следовать до Советской площади. Протяженность маршрута — 30 км, он будет проходить через Высокую Гору.
Фото kzn.ru
  • Прокуратура Чистополя совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила организацию питания в образовательных учреждениях города. В результате нарушения обнаружили в пяти учебных заведениях. В детских садах №8, №26, №16, лицее №1 и школе №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья проверяющие обнаружили нарушение условий хранения продуктов питания, недостаточное количество посуды, холодильного оборудования, нарушения порядка бракеража скоропортящихся продуктов и несоблюдение нормы выхода готовых блюд.
  • С 1 июля 2023 года органы ЗАГС прекратят выдачу гербовых свидетельств гражданам. Также через полтора года в России откажутся от выдачи гербовых свидетельств о рождении и смерти — в общей сложности семь существенных событий. В настоящее время информационная система ЗАГС к этому готова.
  • Спикер Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал чаще прибегать к примирительным процедурам при рассмотрении заявлений о разводе, а в целом жениться один раз и на всю жизнь. По его словам, развод всегда приносит горечь семьям с несовершеннолетними детьми, а вступление одного из супругов в новый брак не всегда бывает удачным.
  • Помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что суд признал 38-летнего жителя Казани виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Осенью прошлого года он представил в отдел по вопросам миграции документы о постановке на учет по месту своего жительства 110 иностранцев из ближнего зарубежья. Сама регистрация оказалась фиктивной, поскольку иностранные граждане там не проживали.
Максим Кокунин
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также