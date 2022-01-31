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Бензин марки АИ-95 в России в среднем стоит 51,3 рубля — это много или мало?

16:52, 31.01.2022 6
Бензин марки АИ-95 в России в среднем стоит 51,3 рубля — это много или мало?

На начало 2022 года стоимость бензина АИ-95 в России составляет 51,3 рубля за литр. Это позволило стране занять второе место в Европе по дешевизне данного вида топлива, следует из данных рейтинга «РИА Новости».

Самый дорогой бензин в Европе продают в Нидерландах — он стоит 169,1 рубля за литр в пересчете на российскую валюту. Потом идут Финляндия (159,1 рубля), Дания (154,3 рубля), Норвегия (152,4 рубля) и Швеция (151,5 рубля).

Самый дешевый бензин зафиксирован в Казахстане — 35,7 рубля за литр бензина АИ-95. На третьем месте после России находится Беларусь, где литр бензина в среднем обойдется в 61 российский рубль.

Фото: realnoevremya.ru

51,3 рубля за литр бензина марки АИ-95 в России — это:

  • На 8,6% больше, чем год назад — 47,2 рубля.
  • На минимальный размер оплаты труда в РФ можно купить 270 литров — с 1 января 2022 года МРОТ в стране составляет 13 890 рублей в месяц.
  • Среднедушевой месячный доход россиянина можно потратить на покупку 686 литров бензина — во втором полугодии 2021 года он составлял 35 239.
  • В Татарстане месячная зарплата позволяет купить 857 литров бензина — по итогам 2021 года она составляла 44 тысячи рублей.
  • В России на среднюю зарплату в месяц можно приобрести 927 литров бензина — по данным «РИА Новости», средний заработок россиянина составляет 47 555 рублей.
  • А вот в Нидерландах, где бензин самый дорогой, на среднюю зарплату можно приобрести на 719 литров больше, чем в России — 1 646 литров при цене в 169,1 рубля. Месячный заработок в стране составляет 278 144 рубля, или €3 210.
  • В Люксембурге можно купить на 1 402 литров больше — 2329,9 литра по цене 126 рублей. Зарплата там равняется 293 567 рублям, или €3 388.
  • На минимальную зарплату в Финляндии можно купить 3 377 литров бензина по российской цене — она составляет около €2 000, или 173 283 рубля.
Дарья Пинегина
ПромышленностьЭкономика

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16:58
    А средняя зарплата в Германии 5-6 тыс.евро это много илир мало. В рублях
    450 тысяч. Вот отсюда танцуйте.
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    Анонимно 17:24
    Статистика говорит, что средняя зарплата в Германии 3092 евро.
    Парикмахер получает около 100 тыс евро/м-ц "грязными", санитар от 1500 до 3000.
    Грязными, т.е. на налоги и медстраховку уходит от 30 до 50% зарплаты.
    Указанную вами мифическую зарплату получает менее 10% работающих.
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    Анонимно 17:33
    1000 euro конечно же. Получает парикмахер.
    Админы, пожалуйсты исправьте
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  • Анонимно 17:18
    это очень много!
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  • Анонимно 17:19
    стараюсь ходить пешком
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    Анонимно 17:34
    с Горок на вокзал?
    И так каждый день.
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