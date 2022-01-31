В Чистополе прокуратура обнаружила нарушения в организации питания детей в пяти образовательных учреждениях

Прокуратура Чистополя совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила организацию питания в образовательных учреждениях города. В результате нарушения обнаружили в пяти учебных заведениях.

В детских садах №8, №26, №16, лицее №1 и школе №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья проверяющие обнаружили нарушение условий хранения продуктов питания, недостаточное количество посуды, холодильного оборудования, нарушения порядка бракеража скоропортящихся продуктов и несоблюдение нормы выхода готовых блюд.

Фото: Максим Платонов (архив)

В адрес руководителей внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В конце сентября вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что власти планируют направить более 185 миллиардов рублей на горячее питание для учащихся младших классов.

В середине января в одной из школ Чувашии начали проводить проверку после того, как ученикам выдали в столовой крошечные порции салата из нескольких кусочков овощей. В Министерстве образования и молодежной политики Чувашии заявили, что данная ситуация говорит о необходимости жесткого надзора за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях.

Татьяна Леухина