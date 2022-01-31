Диана Арбенина на концерте в Казани попросила охрану «не трогать» поклонников из-за ковидных мер

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На концерте в «Татнефть Арене» в Казани певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обратилась к охране, следящей за соблюдением антикоронавирусных мер:



«Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу», — сказала она. — «Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста».

Арбенина заявила, что на концерте каждый волен делать что хочет — сидеть в кресле и просто слушать или же танцевать около сцены. Иначе, по ее словам, во встрече нет смысла. Рок-исполнительница упомянула, что из-за коронавируса отменялись многие выступления.

Реплики певицы зал встречал восторженно — аплодировал и кричал, поддерживая. После ее речи некоторые поклонники начали продвигаться к сцене, сообщил telegram-канал Mash Iptash.

Маргарита Головатенко