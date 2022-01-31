Здание обанкроченного ОКБ им. Симонова в Казани уценили вдвое

Фото: Ирина Плотникова

Объект собираются продать

Здание, в котором располагается обанкроченное научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова», оценили в сумму почти в два раза меньше, чем его балансовая стоимость. Речь идет об объекте, расположенном в Казани по ул. Академика Павлова, 2а.



В отчете оценщика указано, что балансовая стоимость здания составляет почти 662 миллиона рублей. Однако проведя оценку объекта, который планируется реализовать в рамках конкурсного производства, он дал ему цену куда более низкую — всего 336,8 миллиона. Такова, по его мнению, рыночная стоимость объекта на первую половину октября 2021 года.

Согласно отчету, в составе объекта оценки четыре земельных участка, три из которых находятся в собственности ОКБ имени Симонова, а один — в долгосрочной аренде. Большую же часть составляют нежилые помещения и сооружение. Их насчитывается 18.

Все нежилые помещения в составе объекта оценки — собственность ОКБ имени Симонова, но они находятся в залоге у ВТБ. Фото: Олег Тихонов

18 792,6 «квадрата» зданий

Все нежилые помещения в составе объекта оценки — собственность ОКБ имени Симонова, но они находятся в залоге у ВТБ. Большая часть зданий построена еще в прошлом веке, в 70-80-х годах, однако есть и относительно новые постройки. Их кадастровая стоимость начинается от 554 тысяч и заканчивается сотней миллионов рублей.

Общая площадь оцененных зданий — 18 792,6 кв. метра. Есть совсем небольшие объекты в 34,4 «квадрата», а есть более габаритные — до 8 338,9 «квадрата».

В список входят следующие объекты с кадастровой стоимостью:

Корпус инженерный с подвалом 1975 года постройки — 102,6 миллиона.

Модельная мастерская 1985 года постройки — 6,1 миллиона.

Производственно-лабораторный корпус 1973 года постройки — 156 миллионов.

Центр прототипирования — технологическая линия по изготовлению литейной оснастки для БЛА и силовых установок, 2015 года — 6,4 миллиона.

Гараж 1980 года — 2,2 миллиона.

Холодный склад 1987 года — 6,6 миллиона.

Эллинг металлический 1983 года — 1,8 миллиона.

Склад ВВ 1987 года — 765 тысяч.

Стенд-бокс для гонки двигателя 1990 года — 3 миллиона.

Лабораторно-испытательный корпус инжинирингового центра по исследованию и производству силовых установок, 1-я очередь, 2016 года — 9,1 миллиона.

ЛВЖ 1987 года — 1,1 миллиона.

Инжиниринговый центр «КАИ-Композит» 2015 года — 16,4 миллиона.

Здание инжинирингового центра «КАИ-Композит» — технологическая линия по изготовлению деталей из полимерно-композитных материалов (автоклавная), 2017 года — 5,4 миллиона.

Арболитовый дом 1988 года — 1 миллион.

Эллинг финский 1986 года — 1,8 миллиона.

Эллинг металлический 1983 года — 1,8 миллиона.

Склад для хранения баллонов металлический 1989 года — 554 тысячи.

Насосная станция 1987 года — 71,5 тысячи.

Адресом большей части объектов указано местоположение ОКБ имени Симонова — ул. Академика Павлова, 2а. При этом часть нежилых зданий, построенных всего шесть-семь лет назад, находится на улице Дементьева. Там располагается инжиниринговый центр «КАИ-Композит», центр прототипирования — технологическая линия по изготовлению литейной оснастки для БЛА и силовых установок, здание инжинирингового центра «КАИ-Композит» — технологическая линия по изготовлению деталей из полимерно-композитных материалов (автоклавная) и лабораторно-испытательный корпус инжинирингового центра по исследованию и производству силовых установок.

Часть нежилых зданий, построенных всего шесть-семь лет назад, находится на улице Дементьева. Там располагается инжиниринговый центр «КАИ-Композит». Фото kzn.ru

42 тысячи «квадратов»

Все земельные участки ОКБ имени Симонова, включая тот, что в долгосрочной аренде, как и здания, находятся под залогом ВТБ. Назначение у всех одно — административно-производственное. Их общая площадь превышает 42 тысячи кв. метров.

Самым дорогим по кадастровой стоимости и большим по размерам является земельный участок, расположенный в Авиастроительном районе Казани, с почтовым ориентиром ул. Дементьева, 43а. Его кадастровая стоимость превышает 133 миллиона рублей, а по бухучету, она и вовсе достигает 180,8 миллиона. Площадь при этом составляет 28 819 кв. метров.

Что касается земельного участка, находящегося у ОКБ имени Симонова в долгосрочной аренде, то его площадь равна 2 175 «квадратам». Кадастровая стоимость оценивается почти в 10,3 миллиона рублей, а согласно бухучету, почти все 20,1 миллиона.

Остальные два земельных участка, площадью 5 987 и 5 220 «квадратов», расположены в Авиастроительном районе Казани. Кадастровая стоимость составляет 27,8 и 24 миллиона рублей соответственно.

Оборудование уценили почти в 2,5 раза

Далеко не по балансовой стоимости оценили и оборудование Опытно-конструкторского бюро имени М.П. Симонова. Сумма составляет более чем 188 миллионов рублей, но оценщик пришел к выводу, что это имущество тянет всего на 77,9 миллиона.

В эту сумму входит такое движимое имущество, как электродинамический вибростенд и система управления им, генераторы, гидравлические гильотинные ножницы, гравировально-фрезерный станок, камера аэродинамическая для сушки пиломатериала, камера окрасочно-сушильная и камеры полимеризации, компрессоры, кран мостовой подвесной однобалочный электрический и т.д.

В списке есть и автомобили Toyоta. Два из них, 2014 года выпуска, в удовлетворительном состоянии. Еще одна Toyota Land Cruiser 2011 года непригодна для использования, следует из отчета оценщика.

Долги перед работниками и Минобороны

Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова Арбитражный суд Татарстана признал банкротом в июле 2021 года. Об открытии конкурсного производства в отношении предприятия в конце июня ходатайствовало его собрание кредиторов, хотя ОКБ хотело обсудить заключение мирового соглашения через проведение дополнительной эмиссии акций. Однако этот вопрос остался без рассмотрения — его даже не включили в повестку собрания.

Спустя некоторое время после признания ОКБ им. М.П. Симонова банкротом в научно-производственном объединении провели инвентаризацию. «Реальное время» выяснило, что общая сумма активов на 21 июля 2021-го составляла 1,5 млрд рублей. Основные средства, по данным программы бухгалтерского учета 1С, в компании оценивалась в 920,5 миллиона рублей. Имелись и нематериальные ценности на 211 миллионов рублей.



Под наблюдением ОКБ имени Симонова находилось еще с марта 2021-го. Процедуру банкротства бюро инициировало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского, которому казанское предприятие задолжало 26 миллионов рублей.

Долги у опытно-конструкторского бюро имелись перед Министерством обороны России. Их ведомство взыскивало через суд. Так, например, в сентябре прошлого года Минобороны подало иск на 57 миллионов рублей. Эту сумму оно хотело отсудить в рамках дела о банкротстве предприятия.



Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова Арбитражный суд Татарстана признал банкротом в июле 2021 года. Фото: Максим Платонов

Однако уже к этому моменту было известно о судебных разбирательствах ОКБ с Минобороны. Еще в ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы принял иск ведомства на 643,8 миллиона рублей, однако эту сумму взыскать не удалось. А в декабре 2020-го суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об удовлетворении иска Минобороны РФ о взыскании 4,5 миллиона из требуемых 643,8 миллиона рублей.



Задолжало казанское бюро и своим сотрудникам. Так, 148 работникам не выплатили в общей сложности 8,9 миллиона рублей. Погасило ОКБ задолженность лишь в этом месяце.

Татьяна Демина