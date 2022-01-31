В России планируется создать систему пробации

Президент России Владимир Путин согласился с идеей создания должности замглавы ФСИН, который займется службой пробации. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Министерстве юстиции РФ подготовили законопроект о создании системы пробации. Эта система будет готовить заключенных (с их согласия) к выходу на свободу на основе индивидуальных программ, а также заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Служба может заработать уже к середине 2023 года.

Фото: Максим Платонов

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, к апрелю 2022 года. Проверка начата еще в декабре 2021 года, за это время сотрудники Генпрокуратуры осуществили ряд выездов в регионы. На первый квартал этого года запланированы проверки по всей стране именно по теме обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность.



Максим Кокунин