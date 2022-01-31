За решеткой после отказа в УДО скончался бенефициар сгоревшего рынка в ТЦ «Адмирал»

Фото: "Реальное время" (из архива - Наджафов на процессе в казанском суде)

Сегодня утром в нижнекамской колонии №4 скоропостижно скончался 56-летний Гюльгусейн Наджафов, отбывающий срок в 9,5 года колонии за пожар с жертвами в казанском ТЦ «Адмирал». Информацию о его смерти «Реальному времени» подтвердили адвокаты по делу и источники в правоохранительных органах.



В марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019-го все 12 фигурантов дела получили реальные сроки — от 4,5 до 13 лет колонии. Правда, уже в день вступления приговора в силу четверо оказались на воле как полностью отбывшие наказание.

За время своей посадки Наджафов несколько раз подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении и замене остатка срока более мягким видом наказания. На волю так и не вышел.

Покойный был сыном директора ООО «Заря» (арендатор здания ТЦ) Гусейна Гахраманова и его заместителем в этой фирме. Хотя ряд источников уверяли, что на самом деле именно он был главным в этом торговом бизнесе и всех переговорах.