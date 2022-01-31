СМИ: решение об обращении о признании ЛНР и ДНР могут принять 14 февраля

Решение касательно обращения о признании ЛНР и ДНР может быть принято на совете Думы 14 февраля, сообщил «РИА Новости» источник в Государственной думе.



«На совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос», — сказал собеседник агентства.

В январе депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что авторы этой инициативы не должны зарабатывать на ней политические очки. Кроме того, важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации.

26 января партия «Единая Россия» обратилась к правительству с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. От Путина не было никакой реакции по предложению помочь ЛНР и ДНР поставками оружия.

Фото: duma.gov.ru

В конце прошлой недели президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».

Маргарита Головатенко