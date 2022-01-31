Сулейманов анонсировал создание инклюзивного молодежного совета в Татарстане

В Татарстане планируют создать инклюзивный молодежный совет, который объединит молодых и активных людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Предполагается, что совет будет работать над реализацией мероприятий по созданию необходимых условий для решения актуальных проблем, защиты прав и законных интересов. Также планируется повышение гражданской позиции и др.

— Важно, чтобы возможности для самореализации были равными для каждого. И говоря «разная молодежь», мы также подразумеваем ребят с ограниченными возможностями здоровья. Нам важно вместе вырабатывать системные решения, — рассказал министр.

В прошлом месяце мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал открытие досугового центра для детей с ОВЗ на базе школы №49 Ново-Савиновского района. В центре планируется обучение по принципу инклюзивного образования.



Также сегодня Сулейманов сообщил о запуске нового круглогодичного лагеря в Крыму. Участие в смене могут принять почти 250 детей. Ожидается, что этот лагерь станет центром поддержки одаренных детей и молодежи РТ.



Диана Жиленкова