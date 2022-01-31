В Татарстане открывается новый автобусный маршрут от села Пермяки до Казани

Фото: Миндортранс РТ

В Татарстане в тестовом режиме открывается новый межмуниципальный автобусный маршрут «Село Пермяки (Высокогорский район) — Казань», сообщили в Миндортрансе РТ.



Автобусы будут отправляться ежедневно из Казани с автовокзала «Восточный» по ул. Аграрная, д. 8, недалеко от агропромышленного парка «Казань». Автобусы из села Пермяки будут следовать до Советской площади. Протяженность маршрута — 30 км, он будет проходить через Высокую Гору.



На рейсы определили 19-местные автобусы. Если пассажиропоток будет увеличиваться, перевозчик готов запустить автобусы большой вместимости, рассчитанные на 43 человека.

Всю информацию о расписании и стоимости проезда можно узнать в справочной службе автовокзала по телефонам (843)233-41-17 и 89625593037. Режим работы — с 06.30 до 20.00.

Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана разработали специальный автобусно-пешеходный экскурсионный маршрут «Казань — город трудовой доблести». В него вошли восемь объектов. Маршрут пролегает через Авиастроительный, Советский и Вахитовский районы. Там находятся места, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди них: музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941—1945 годов на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», АО «Радиоприбор» на ул. Фаткуллина, железнодорожный центральный вокзал, привокзальная площадь, Народный музей боевой и трудовой славы порохового завода по ул. 25 Октября, Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и другие.

Маргарита Головатенко