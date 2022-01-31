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Минмолодежи Татарстана проведет молодежный хакатон совместно с Google

11:52, 31.01.2022
Минмолодежи Татарстана проведет молодежный хакатон совместно с Google
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году Министерство по делам молодежи РТ совместно с Google на базе молодёжных центров республики организует молодёжный хакатон в сфере креативных индустрий. Об этом заявил министр по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.

Сейчас среди молодежи сформировался устойчивый тренд на профессиональную самореализацию в сфере креативных индустрий.

Фото: realnoevremya.ru
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