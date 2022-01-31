Минмолодежи Татарстана проведет молодежный хакатон совместно с Google

В этом году Министерство по делам молодежи РТ совместно с Google на базе молодёжных центров республики организует молодёжный хакатон в сфере креативных индустрий. Об этом заявил министр по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.

Сейчас среди молодежи сформировался устойчивый тренд на профессиональную самореализацию в сфере креативных индустрий.