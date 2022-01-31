КВЗ завершит в этом году контракт на поставку 66 вертолетов для санитарной авиации

Холдинг «Вертолеты России» поставил 6 вертолетов Группе компаний «ПСБ Лизинг» в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). КВЗ отправил три санитарных «Ансата» и три Ми-8МТВ-1. Завершить контракт планируется в конце этого года.

Вертолеты поставляются в рамках большого контракта на 66 машин, который был заключен прошлым летом на авиасалоне МАКС-2021. Тогда же была передана первая машина, на текущий момент санитарная служба Ростеха получила уже 14 вертолетов по этому договору. Общий парк НССА составляет 22 единицы авиатехники — 11 «Ансатов» и 11 Ми-8МТВ-1, сообщила пресс-служба «Ростеха» .

— До конца текущего года мы поставим по действующим договорам в общей сложности 66 машин: 29 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов, — приводятся слова гендиректора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.

Напомним, что «ПСБ Лизинг» и Национальная служба санитарной авиации подписали договор на закупку 66 казанских вертолетов стоимостью 28 млрд рублей в начале прошлого года. В будущем поставки могут продолжится. " Следующий контракт точно будет не меньше нынешнего, — рассказывал «Реальному времени» индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков, будучи в Казани осенью прошлого года. — Сегодня нет субъекта, где не летает санитарная авиация. Эти машины хорошо себя зарекомендовали, а сама услуга востребована в стране. У проекта есть большая федеральная поддержка, поэтому проект будет развиваться».

Луиза Игнатьева