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В Татарстане закрыли 10 школ в связи с неблагоприятной эпидситуацией

15:19, 31.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане закрыли 10 школ в связи с неблагоприятной эпидситуацией
Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане закрыли 10 школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На разобщение вывели классы в 252 школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Полностью закрыли учебные заведения в Заинском (1 школа), Лаишевском (5), Мензелинском (3), Тетюшском (1) районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 31 января количество обучающихся, не прошедших контроль «утреннего фильтра», составляет 307 человек (c 1 сентября — 38 436).

В минувшие выходные в школах республики провели генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

На прошлой неделе в Минобрнауки РТ заявляли, что в Татарстане не планируют переводить школы на дистанционный режим обучения. На прошлой неделе в республике закрыли 7 учебных заведении из-за неблагоприятной эпидситуации.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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