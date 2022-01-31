Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

В России бензин со средней стоимостью в 51,3 рубля за литр стал вторым по дешевизне в странах Европы в абсолютных цифрах.



Самый дорогой бензин — в Нидерландах. При перерасчете на российскую валюту цена за литр составит 169,1 рубля. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция — в этих странах бензин стоит дороже 150 рублей.

Россия с ценой 51,3 рубля за литр — на втором месте по дешевизне топлива. Низкие цены также на Украине, в Белоруссии и Казахстане — менее 80 рублей за литр, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Доля нефтяных доходов в бюджете РФ в последние годы варьируется от 22 до 35%. Доходы бюджета от нефтяной отрасли гораздо больше, чем от обрабатывающей промышленности, банковской и финансовой сферы, транспорта и строительства. Это происходит в силу большой рыночной стоимости нефти и нефтепродуктов и дополнительного отраслевого налогообложения. Таким образом, налоговая нагрузка на нефтяную отрасль самая высокая в стране — 52%, при средней в экономике на уровне 11%.

Маргарита Головатенко