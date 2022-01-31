Первая неделя февраля в Татарстане окажется теплой — синоптики прогнозируют до +1°С

Фото: Максим Платонов (архив)

Первая неделя последнего месяца зимы в Татарстане станет теплой — ожидается плюсовая температура. По прогнозу синоптиков, временами возможны осадки.

Во вторник, 1 февраля, в Татарстане ожидается снег, в том числе и мокрый, местами метель и гололед, а также сильный южный ветер порывами до 18 м/с. Ночью температура опустится до -3..-8 градусов, а уже днем потеплеет до -3..+1°С.

В среду, 2 февраля, ночью и утром в Татарстане прогнозируются снег и метель. Небольшой снег местами пройдет и днем. Ночные температуры составят от -3 до -8 градусов. Днем в республике ожидается от 0 до -5°С, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

В четверг, 3 февраля, в Татарстане вновь пройдет снег, ночью местами сильный. Синоптики прогнозируют метели и сильный ветер, порывы которого будут достигать до 17 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и каша. Ночью ожидается от 3 до 8 градусов мороза. Днем температура вновь поднимется ниже нуля — ожидается от -3 до +1°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 4—5 февраля, сохранится слабоморозная погода, пройдет снег. Ночью похолодает до -3..-10 градусов. Днем 4 февраля синоптики прогнозируют 0..-5°С, а днем 5 февраля температуры опустятся до -3..-8°С.

О потеплении в начале февраля синоптики предупреждали еще на прошлой неделе, которая выдалась морозной. Так, вчера днем похолодало до -6..-9 градусов.

Татьяна Демина